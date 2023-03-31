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Комісію Мінкульту знов не пустили в Лавру
Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври знову не пустили на територію монастиря.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і раніше, до 111 корпусу Лаври, але священники й прихожани перешкоджали їх проходу в будівлю.
Після цього комісія ухвалила рішення в п'ятницю завершити свою роботу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 30 березня представники УПЦ МП блокували перший день роботи комісії Мінкульту на території Лаври. Після цього за фактом перешкоджань роботі було подано заяву в поліцію, також правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності на території Лаври.