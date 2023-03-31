Комісію Мінкульту знов не пустили в Лавру

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври знову не пустили на територію монастиря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і раніше, до 111 корпусу Лаври, але священники й прихожани перешкоджали їх проходу в будівлю.

Після цього комісія ухвалила рішення в п'ятницю завершити свою роботу.

Нагадаємо, 30 березня представники УПЦ МП блокували перший день роботи комісії Мінкульту на території Лаври. Після цього за фактом перешкоджань роботі було подано заяву в поліцію, також правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності на території Лаври.