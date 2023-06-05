СБУ сообщила о подозрении настоятелю УПЦ (МП) из Харьковщины, публично поддержавшему действия РФ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ (МП) в Харьковской области, который оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Во время временной оккупации Харьковской области он поддержал российских захватчиков и призвал местных жителей сделать то же самое, сообщает СБУ.

Во время деоккупации Харьковщины клирик вместе с семьей бежал в Россию.

Находясь на территории РФ, он начал записывать видео в поддержку войны. В одном из них предатель назвал войну против Украины "войной всего мира с русским мерой".

Сообщается, что священнослужитель рассказывал, как ему жалко погибших, но он аргументировал это "неизбежностью" и сравнивает войну, начатую РФ против Украины, с "хирургической операцией, в которой нужно вырезать больной орган".

Данное видео разместили на своих каналах прокремлевская партия РФ "Единая Россия", центральный канал "РосТВ" и другие многочисленные пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Подозрение от СБУ получил и настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) за разжигание межрелигиозной розни. Во время литургий он пренебрежительно высказывался по поводу Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской".