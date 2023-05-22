Называл ПЦУ "сатанинской": митрополит УПЦ (МП) из Буковины получил подозрение

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) на разжигании межрелигиозной розни.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, во время литургий он пренебрежительно высказывался о Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской".

Как отмечается, тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика.

По материалам Службы безопасности, фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила в Харьковской области еще одного сторонника рашизма, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов. Злоумышленником оказался священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района.