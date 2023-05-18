Клирику УПЦ (МП), который освящал российских военных в Харьковской области, грозит до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности разоблачила в Харьковской области еще одного сторонника рашизма, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов. Злоумышленником оказался священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей.

Он публично заявил, что местное религиозное общество подчиняется исключительно российской РПЦ.

"В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гумпомощь" на оккупированную часть региона. В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам", - отметили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, приезжавших в захваченный в то время Изюм.

В своих комментариях мужчина дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов.

"На основании собранных доказательств клирику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, недавно районный суд города Кропивницкий впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали свою вину в преступлениях.