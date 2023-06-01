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Провоцировали религиозную рознь: митрополит и секретарь УПЦ (МП) из Житомирской области получили подозрение (ФОТО)
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя и секретаря Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) в Житомирской области, которые провоцировали религиозную рознь.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам следствия, в течение нескольких лет митрополит лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр. В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.
Общий тираж деструктивных материалов составлял около 50 тыс. экземпляров, которые секретарь епархии – родной брат митрополита – распространял среди священников и верующих религиозной громады.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сотрудники Службы безопасности изъяли пропагандистскую продукцию во время мероприятий по безопасности на Житомирщине весной 2022 года.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили наличие в выявленных текстах высказываний, направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе.
На основании выводов экспертиз и собранных доказательств обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили "ближний круг" местного архиерея на сделках с пожертвованиями верующих.
По данным следствия, деньги, собираемые прихожанами на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022 года, фигуранты потратили на собственные нужды. Речь идет о более чем 1 млн грн.
В настоящее время продолжается расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.
Напомним, ранее Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) на разжигании межрелигиозной розни.