Провоцировали религиозную рознь: митрополит и секретарь УПЦ (МП) из Житомирской области получили подозрение (ФОТО)

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя и секретаря Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) в Житомирской области, которые провоцировали религиозную рознь.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, в течение нескольких лет митрополит лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр. В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

Общий тираж деструктивных материалов составлял около 50 тыс. экземпляров, которые секретарь епархии – родной брат митрополита – распространял среди священников и верующих религиозной громады.

Сотрудники Службы безопасности изъяли пропагандистскую продукцию во время мероприятий по безопасности на Житомирщине весной 2022 года.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили наличие в выявленных текстах высказываний, направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе.

На основании выводов экспертиз и собранных доказательств обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили "ближний круг" местного архиерея на сделках с пожертвованиями верующих.

По данным следствия, деньги, собираемые прихожанами на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022 года, фигуранты потратили на собственные нужды. Речь идет о более чем 1 млн грн.

В настоящее время продолжается расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) на разжигании межрелигиозной розни.