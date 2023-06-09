У Києво-Печерській лаврі вперше в історії помоляться за Мазепу, на якого російська церква наклала анафему

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської Лаври 11 червня (день Всіх святих) вперше в історії буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою, за кошти якого й збудували храм.

Про це 9 червня повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. А в лаврських храмах лунатиме молитва Богові за Україну, за захисників та захисниць нашої країни та нашого народу", — підкреслили в Мінкульті.

У межах заходу в Україні оголосять про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих. Також презентують створення в Онуфріївській вежі музейного центру "Гетьман Іван Мазепа та його доба". Окрім духовенства, науковців та почесних гостів, в заході візьмуть участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, професорка, Liason Officer Офісу ЮНЕСКО в Києві К’яра Децци Бардескі та в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" К’яра Децци Бардескі.

За наказом російського царя Петра І 12 листопада 1708 року Православна російська церква наклала на гетьмана Івана Мазепу анафему через те, що він перейшов на бік шведського короля Карла XII в ході Великої Північної війни. Мазепа прийняв таке рішення з метою вибороти для України незалежність. Війна закінчилася поразкою Швеції, тому домовленості Мазепи з Карлом XII не реалізувалися.

Жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності анафеми на Мазепу. Натомість в московському патріархаті було прийнято "проклинати" його. Це тривало і після проголошення незалежності України.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна 12 квітня розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього. Після перевірки об'єктів у користування держави повернули 79 об'єктів.