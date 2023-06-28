Рождество 7-го января отменяют: Зеленский предлагает Раде изменить даты трех праздников

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект №9431, предусматривающий отмену празднования Рождества 7 января и изменяющий даты еще двух праздников. Соответствующий документ парламент получил 28 июня.

Глава государства предлагает, чтобы Рождество Христово отмечалось в Украине только 25 декабря, а не в эту дату и 7 января, как сейчас. В пояснительной записке к документу говорится, что большинство православных христиан мира отмечают этот праздник 25 декабря, а празднование 7 января – это часть навязанной российской идеологии по соблюдению юлианского календаря.

В документе указывается, что Православная церковь Украины на Архиерейском соборе утвердила полный переход на новоюлианский календарь с 1 сентября, которым предусмотрено празднование Рождества 25 декабря.

Изменение даты празднования Рождества обуславливает необходимость переноса Дня Украинской Государственности на тринадцать дней – с 28 июля на 15 июля (этот праздник привязан к дате памяти князя Владимира Великого).

Также предполагается перенос Дня защитников и защитниц Украины – с 14 октября на 1 октября, когда почитается День Покрова Пресвятой Богородицы.

Соответственно, на новые даты предлагается перенести государственные выходные в связи с Днем Украинской Государственности и Днем защитников и защитниц Украины, а 7 января выходной хотят отменить.