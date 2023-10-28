Опитування показало, скільки українців планують святкувати Різдво "по-старому" 7 січня

42% українців планують святкувати Різдво 25 грудня, 17% - 7 січня, а 21% - в обидві дати. В свою чергу, 15% відповіли, що не планують святкувати Різдво взагалі, 1% надали іншу відповідь, а 5% не дали ніякої.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Зокрема, на заході України домінує (59%) дата 25 грудня, а 7 січня обрали лише 9%. На сході ж більше (29%) тих, хто обирає другу дату на противагу першій (20%). Водночас в обидві дати святкувати Різдво планує майже однакова частка населення в усіх макрорегіонах.

Серед молоді до 35 років фіксується значно підвищена частка тих, хто взагалі не планує святкувати Різдво (23%). Серед респондентів віком 36-50 років таких виявилося лише 13%, а серед старших - 11%.

Втім, найбільш радикальну різницю у відповідях зафіксовано в залежності від конфесійної приналежності опитаних. Так, серед греко-католиків святкувати в грудні Різдво планують 81%, а в січні - лише 3%, не планують - теж тільки 3%.

Серед віруючих Православної цекви України першу дату обирають утричі частіше, ніж другу (45% проти 16%), а серед віруючих Української православної церкви - навпаки, другу вп'ятеро частіше, ніж першу (10% проти 49%).

В свою чергу, серед громадян, що не відносять себе до жодної релігії, не планують святкувати Різдво 24%, а серед переконаних атеїстів таких - відносна більшість у 39%.

Опитування щодо цього питання проводилося з 9 по 12 вересня серед 1992 респондентів по всій Україні, крім окупованих територій Криму й Донбасу (ще 8 участників дослідження були мусульманами та іудеями і у згадані результати не включені).

Метод дослідження - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, що в липні Верховна Рада змінила офіційну дату Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня, Дня української державності - з 28 липня на 15 липня, а Дня захисників і захисниць України - з 14 жовтня на 1 жовтня. 28 липня цей закон підписав президент Володимир Зеленський.

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