Конец "католическому Рождеству". С 1 сентября украинцы начали праздновать ряд праздников по-новому (ИНФОГРАФИКА)

С 1 сентября верующие Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) перешли на новый литургический календарь и начали праздновать неподвижные праздники со смещением на 13 дней назад. При этом даты движущихся праздников (Пасхи и праздников, зависимых от нее) остаются пока неизменными.

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Речь идет о переходе с юлианского календаря на новоюлианский. Второй, несмотря на некоторые нюансы, отличается от первого тем, что неподвижные праздники в нем празднуются по григорианскому календарю.

При этом новоюлианский календарь совершеннее юлианского и более приближен к астрономическим событиям, чем григорианский. Если уходить в историю вопроса, то на самом деле проблема с календарями заключается в накоплении на протяжении столетий минут.

Юлианский календарь (от имени Юлия Цезаря) был введен 1 января 45 г. до н.э. Когда он устанавливался, продолжительность года согласовывали с солнечным календарем, но не учли несколько минут, считая, что продолжительность года составляет 365 дней и 6 часов, хотя на самом деле – 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Конечно, древние римляне на такие точные расчеты были несостоятельны.

Однако эта разница привела к тому, что за полтора тысячелетия между юлианским и астрономическим календарями накопилась разница в десять дней (разница считается с ориентацией на равноденствие). Накопление расхождения в сутки происходит каждые 128 лет.

Именно тогда, более чем за полтора тысячелетия, в Риме 1582 года была проведена календарная реформа и введен григорианский календарь (от имени папы Григория XIII), чтобы как-то "подтянуть" календари: проблема различия между реальными астрономическими событиями и календарными датами приводит к тому, что празднования всех непереходных праздников церковного года постепенно сдвигаются вперед.

На сегодняшний день расхождение с солнечным годом по юлианскому календарю увеличилось вплоть до 13 дней. Что касается новоюлианского календаря, созданного в 1923 году, то он был призван не только исправить неточности, которые накопились по юлианскому календарю, но и улучшить точность астрономических событий григорианского календаря.

Существенно дело упрощает хотя бы то, что к 28 февраля 2800 года новоюлианский календарь полностью совпадает с григорианским.

Что касается Украины, то, учитывая политические причины, одна часть ее населения после григорианской реформы жила по григорианскому календарю, поскольку огромные территории входили в состав католической Речи Посполитой. Вторая часть (православные и греко-католики после Брестской унии 1596) – по юлианскому, празднуя Рождество, к слову, 4 января.

Религиозные праздники по новому календарю:

Рождество – 25 декабря;

Щедрый вечер (Маланки) – 31 декабря;

Василия – 1 января;

Крещение – 6 января;

Благовещение – 25 марта;

Юрия (Юрий Весенний) – 23 апреля;

Рождество Иоанна Крестителя (Купала) – 24 июня;

Петра и Павла – 29 июня;

Ильи – 20 июля;

Маковия – 1 августа;

Преображение (Спаса) – 6 августа;

Первая Пречистая (Успение) – 15 августа;

Вторая Пречистая – (Рождество Пресвятой Богородицы) – 8 сентября;

Воздвижение – 14 сентября;

Покров – 1 октября;

Димитрия – 26 октября;

Третья Пречистая (Введение) – 21 ноября;

Юрия (Юрий Холодный) – 26 ноября;

Андрея – 30 ноября;

Николая – 6 декабря.

Напомним, что глава УГКЦ блаженнейший Святослав сообщил о переходе Украинской греко-католической церкви на новый стиль еще в начале февраля этого года. Соответствующее решение принял архиерейский синод УГКЦ в Украине. ПЦУ приняла переход на новый календарь 24 мая на архиерейском соборе в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Верховная Рада, учитывая решение конфессий, проголосовала за соответствующий законопроект №9431, согласно которому меняются даты некоторых праздничных дней, 14 июля. Впрочем, Рада перенесла празднование не только религиозных праздников, но и государственных, которые к религиозным как-то привязаны.

Например, перенос Дня Украинской Государственности, который праздновался 28 июля, в законе мотивируется тем, что 15 июля чествуется память князя киевского Владимира Великого. Поэтому в этот день будут праздновать и День Украинской Государственности.

Конфессии и парламентарии пошли на такое решение еще и с учетом того, что, как показал тогда последний социологический опрос, перехода на новый стиль ждали 44% граждан, когда против были 31%, а 23% – вообще безразлично.

В чем-то такое желание, конечно, продиктовано намерением дистанцироваться от РПЦ и, конечно, живущих по юлианскому календарю УПЦ Московского патриархата. Во-вторых, – желанием конфессий присоединиться к большинству восточных православных церквей, которые как раз пользуются новоюлианским календарем.

Новоюлианский календарь использует 10 из 16 восточных автокефальных православных церквей.