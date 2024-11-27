Новогоднюю елку установят на Софийской площади за средства меценатов: как в Киеве пройдут зимние праздники

В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, но с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Главную новогоднюю елку установят на Софиевской площади за средства меценатов.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, такое решение приняла Рада обороны Киева.

Как рассказал Кличко, главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят на средства меценатов.

Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "Глобал-декор", предложившее обустроить новогоднюю елку собственными силами. Компания возьмет на себя монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки. Глава столицы заверил, что средств из городского бюджета на елку не будут выделять

Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря. Елка будет стоять до 10 января.

Также возле елки установят фотозону с qr-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи сувенирной продукции.

Кличко подчеркнул, что массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Кроме того, всем субъектам хозяйствования Киева независимо от формы собственности рекомендовали воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников. учесть необходимость наличия укрытия.