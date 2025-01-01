Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,03

--0,01

EUR

43,69

--0,24

Готівковий курс:

USD

42,50

42,36

EUR

44,40

44,15

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лісові підприємства з 1 січня інвестуватимуть 30% прибутку в захист лісів

Лісові підприємства з 1 січня інвестуватимуть 30% прибутку в захист лісів
Фото ілюстративне. Джерело: freepik

Кабінет міністрів України постановою від 08.11.2024 №1280 вніс зміни до порядку відрахування до державного бюджету частини доходу державними унітарними підприємствами лісової галузі. Зміни набувають чинності з 1 січня 2025 року. 

Згідно з новими вимогами, державні спеціалізовані господарські, лісогосподарські та лісозахисні підприємства, що знаходяться під управлінням Державного агентства лісових ресурсів, повинні відраховувати 50% свого чистого прибутку до державного бюджету.

Крім того, 30% чистого прибутку підприємства мають інвестувати в придбання необоротних активів, необхідних для заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Витрачання цих коштів буде перевірятися щорічним державним фінансовим аудитом.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Держлісагентства, в його управлінні перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

  • ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
  • ведення мисливського господарства;
  • охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Раніше повідомлялось, що "Ліси України" вже три роки успішно реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах, досягнувши майже 90% виконання договорів купівлі-продажу, а рентабельність  зросла до 16%.

Автор:
Олексій Козаченко