Лісові підприємства з 1 січня інвестуватимуть 30% прибутку в захист лісів

Кабінет міністрів України постановою від 08.11.2024 №1280 вніс зміни до порядку відрахування до державного бюджету частини доходу державними унітарними підприємствами лісової галузі. Зміни набувають чинності з 1 січня 2025 року.

Згідно з новими вимогами, державні спеціалізовані господарські, лісогосподарські та лісозахисні підприємства, що знаходяться під управлінням Державного агентства лісових ресурсів, повинні відраховувати 50% свого чистого прибутку до державного бюджету.

Крім того, 30% чистого прибутку підприємства мають інвестувати в придбання необоротних активів, необхідних для заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Витрачання цих коштів буде перевірятися щорічним державним фінансовим аудитом.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Держлісагентства, в його управлінні перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Раніше повідомлялось, що "Ліси України" вже три роки успішно реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах, досягнувши майже 90% виконання договорів купівлі-продажу, а рентабельність зросла до 16%.