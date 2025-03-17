Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

17 березня уряд Німеччини повідомив про надання Україні нового пакета військової допомоги. До оновленого переліку увійшла значна кількість техніки, боєприпасів та засобів розмінування.

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Про це повідомляється на сайті Бундесверу.

Серед переданого обладнання – 24 протимінні бронемашини MRAP, боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1, бойових машин піхоти Marder, а також для іншої бронетехніки.

Окрім цього, Україна отримала три самохідні зенітні установки Gepard і 10 тисяч боєприпасів до них, ракети для зенітного комплексу IRIS-T SLM середньої дальності, 5 тисяч снарядів калібру 155 мм, 2 тисячі – 122 мм та 8 тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 мм.

До пакета також увійшли 50 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами, 30 гусеничних дронів Gereon RCS і 30 систем виявлення ворожих безпілотників.

Німеччина передала Україні два броньовані машини для розчищення мінних полів Wilsent 1, 100 переносних систем розмінування та два мінні трали. Також ЗСУ отримали лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, штурмові гвинтівки, транспортні засоби, аптечки та інше військове оснащення.

Додамо, станом на кінець 2024 року загальна допомога Німеччини Україні склала 37 млрд євро. Це найбільше серед усіх європейських держав.

Раніше Німеччина передала Україні пакет гуманітарної допомоги на суму €200 мільйонів напередодні зими. Також ФРН оголосила про виділення Україні 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ці кошти були направлені на покриття потреб мешканців східних регіонів країни.