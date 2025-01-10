Шольц заблокував новий пакет допомоги Україні на €3 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється схвалити новий пакет військової допомоги Україні на суму €3 млрд. Шольц не бажає "ставити майбутній федеральний уряд перед фактом" та не вважає, що ситуація потребує "термінових дій".

Про це пише Т-online.de.

Згідно з повідомленням, пакет, який був анонсований під час 25-того засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" мав включати три зенітні системи Iris-T плюс боєприпаси, додаткові керовані ракети Patriot, десять колісних гаубиць і додаткові артилерійські боєприпаси.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністр закордонних справ Анналена Бербок ініціювали його ще кілька тижнів тому.

Ініціатива заблокована Канцелярією

Однак у кулуарах зустрічі стало відомо, що ініціатива Бербок і Пісторіуса щодо додаткового пакета допомоги Україні, ймовірно, буде заблокована Канцелярією. План міністрів обґрунтовувався складною ситуацією на фронті, швидким просуванням російських військ та невизначеністю щодо майбутньої підтримки з боку США після приходу до влади Дональда Трампа.

Під час зустрічі в Рамштайні учасники обговорили потенційний вплив змін у політиці США на коаліцію підтримки України. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС готовий взяти ініціативу на себе, якщо Сполучені Штати відмовляться від активної участі.

Берлін, який наразі є другим за обсягами донором військової допомоги Україні, може взяти на себе лідерство в коаліції. Однак позиція Олафа Шольца, який блокує додатковий пакет допомоги, ставить під сумнів майбутню роль Німеччини в підтримці Києва.

Повідомляється, що ситуація навколо нового пакета допомоги Україні залишається невизначеною, що може мати значні наслідки для української обороноздатності та міжнародної підтримки.

Додамо, що загальна допомога Німеччини Україні склала 37 млрд євро. Це найбільше серед усіх європейських держав.