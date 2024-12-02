Шольц оголосить про нові поставки зброї на 650 млн євро під час візиту до Києва

2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з неоголошеним візитом до України. Він планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським та оголосити про нову військову допомогу.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє dpa i Tagesschau.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute in Kyjiw. Es ist sein zweiter Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Dass diese Reise mitten in den Wahlkampf fällt, ist kein Zufall. Scholz will mit Selenskyj über weitere Unterstützung und Wege zum Frieden sprechen. @tagesschau pic.twitter.com/vrbOlo5af6 — Vassili Golod (@VassiliGolod) December 2, 2024

Зазначається, що Шольц проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Ймовірно, переговори стосуватимуться ситуації на фронті, а також дипломатичних ініціатив, які можуть виходити від новообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

Як пишуть німецькі ЗМІ, своїм візитом канцлер хоче дати зрозуміти, що Німеччина залишатиметься "найсильнішим прихильником України в Європі".

Шольц також анонсував, що на зустрічі із Зеленським у Києві оголосить про пакет військової допомоги на 650 млн євро, який буде передано до кінця року.

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – зауважив Шольц.

Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Раніше Німеччина передала Україні пакет гуманітарної допомоги на суму €200 мільйонів напередодні зими. Також ФРН оголосила про виділення Україні 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ці кошти були направлені на покриття потреб мешканців східних регіонів країни.