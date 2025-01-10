Шольц заблокировал новый пакет помощи Украине на €3 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается одобрить новый пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд. Шольц не желает "ставить будущее федеральное правительство перед фактом" и не считает, что ситуация нуждается в "срочных действиях".

Об этом пишет Т-online.de.

Согласно сообщению, пакет, который был анонсирован во время 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" должен включать три зенитные системы Iris-T плюс боеприпасы, дополнительные управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Министр обороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок инициировали его еще несколько недель назад.

Инициатива заблокирована Канцелярией

Однако в кулуарах встречи стало известно, что инициатива Бербок и Писториуса по дополнительному пакету помощи Украине, вероятно, будет заблокирована Канцелярией.

План министров обосновывался сложной ситуацией на фронте, быстрым продвижением российских войск и неопределенностью будущей поддержки со стороны США после прихода к власти Дональда Трампа.

В ходе встречи в Рамштайне участники обсудили потенциальное влияние изменений в политике США на коалицию поддержки Украины. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что ЕС готов взять инициативу на себя, если Соединенные Штаты откажутся от активного участия.

Берлин, являющийся вторым по объемам донором военной помощи Украине, может взять на себя лидерство в коалиции. Однако позиция Олафа Шольца, блокирующего дополнительный пакет помощи, ставит под вопрос будущую роль Германии в поддержке Киева.

Сообщается, что ситуация вокруг нового пакета помощи Украине остается неопределенной, что может оказать значительные последствия для украинской обороноспособности и международной поддержки.

Добавим, что общая помощь Германии в Украине составила 37 млрд евро. Это больше всего среди всех европейских государств.