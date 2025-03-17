Германия передала Украине новый пакет военной помощи

17 марта правительство Германии сообщило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В обновленный список вошло значительное количество техники, боеприпасов и средств разминирования.

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Об этом сообщается на сайте Бундесвера.

Среди переданного оборудования – 24 противоминных бронемашины MRAP, боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, боевых машин пехоты Marder, а также для другой бронетехники.

Кроме этого Украина получила три самоходных зенитных установки Gepard и 10 тысяч боеприпасов к ним, ракеты для зенитного комплекса IRIS-T SLM средней дальности, 5 тысяч снарядов калибра 155 мм, 2 тысячи – 122 мм и 8 тысяч минометных боеприпасов калибра 120 мм.

В пакет также вошли 50 разведывательных дронов Vector с запасными частями, 30 гусеничных дронов Gereon RCS и 30 систем обнаружения вражеских беспилотников.

Германия передала Украине две бронированные машины для расчистки минных полей Wilsent 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала. Также ВСУ получили лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, штурмовые винтовки, транспортные средства, аптечки и другое военное оснащение.

По состоянию на конец 2024 года общая помощь Германии Украине составила 37 млрд евро. Это больше всего среди всех европейских государств.

Раньше Германия передала Украине пакет гуманитарной помощи на сумму €200 миллионов в преддверии зимы. Также ФРГ объявила о выделении Украине 60 миллионов евро на гуманитарную помощь. Эти средства были ориентированы на покрытие потребностей обитателей восточных регионов страны.