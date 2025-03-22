Украина получит от Эстонии военной помощи на сумму 100 миллионов евро

Украина официально передала Эстонии список пожеланий по военной помощи, которую Таллин теперь срочно закупит у отечественных оборонных компаний. В список входят беспилотные летательные аппараты, беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и другая продукция эстонского оборонного сектора.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"Украина отобрала 100 миллионов гос военной помощи от эстонского ОПК на этот год", - говорится в сообщении.

По словам Министра обороны Эстонии Ханно Певкура, страна еще в прошлом году обязалась выделять на военную поддержку Украины ежегодно не менее 0,25% своего ВВП.

В этом году сумма будет увеличена еще на четверть. Теперь, получив официальный запрос от Украины, эстонская сторона сможет как можно быстрее заключить контракты и осуществить поставки.

Что будет закупать Эстония для Украины

Глава экспертного комитета поддержки Украины Катри Раудсепп отметила, что Центр оборонных инвестиций (RDIC) уже начал процесс заключения соглашений для обеспечения Украины необходимыми материалами без задержек.

Соответствующий каталог продукции был передан украинской стороне в феврале. Он включает около 500 товаров и услуг от почти 100 эстонских компаний.

Кроме закупки оборонной продукции для Украины, Эстония оказывает непосредственную военную помощь, организует обучение для украинских военных и совместно с Люксембургом возглавляет ИТ-коалицию в поддержку ВСУ.

Кроме того, страны Балтии и Северной Европы планируют к 2025 году оснастить и подготовить для Украины подразделение, равное по численности бригаде.

Напомним, в январе государственное предприятие " Морская поисково-спасательная служба " получило новый спасательно-поисковый катер, построенный в Эстонии.