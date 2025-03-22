Україна отримає від Естонії військової допомоги на суму 100 мільйонів євро

Україна офіційно передала Естонії список побажань щодо військової допомоги, яку Таллінн тепер терміново закупить у вітчизняних оборонних компаній. До переліку входять безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та інша продукція естонського оборонного сектору.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

"Україна відібрала 100 мільйонів державної військової допомоги від естонського ОПК на цей рік", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, країна ще минулого року зобов’язалася виділяти на військову підтримку України щороку не менше 0,25% свого ВВП.

Цього року ця сума буде збільшена ще на чверть. Тепер, отримавши офіційний запит від України, естонська сторона зможе якнайшвидше укласти контракти та здійснити постачання.

Що закуповуватиме Естонія для України

Голова експертного комітету підтримки України Катрі Раудсепп зазначила, що Центр оборонних інвестицій (RDIC) вже розпочав процес укладання угод для забезпечення України необхідними матеріалами без затримок.

Відповідний каталог продукції було передано українській стороні в лютому. Він включає приблизно 500 товарів і послуг від майже 100 естонських компаній.

Окрім закупівлі оборонної продукції для України, Естонія надає безпосередню військову допомогу, організовує навчання для українських військових і спільно з Люксембургом очолює ІТ-коаліцію на підтримку ЗСУ.

Крім того, країни Балтії та Північної Європи планують до 2025 року оснастити й підготувати для України підрозділ, рівний за чисельністю бригаді.

Нагадаємо, у січні державне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" отримало новий рятувально-пошуковий катер, побудований в Естонії.