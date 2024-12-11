Естонія передасть Україні енергоблок зі своєї електростанції

Найближчим часом до України надійде енергоблок з естонської Ауверської електростанції, що здатний забезпечити електроенергією 150 тисяч людей.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням відомства, також обговорюється передача у 2025 році Україні ще двох енергоблоків.

Під час зустрічі заступника міністра енергетики Миколи Колісника з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом було відвідано один з енергетичних об‘єктів України, що був зруйнований прицільними російськими атаками. Естонська делегація ознайомилась з наслідками ворожих атак та поточними викликами і потребами енергосектору.

Заступник міністра подакував Естонії за підтримку українського енергосектору, після чого естонська сторона підтвердила необхідність консолідації міжнародних зусиль для забезпечення не тільки відновлення, а й дієвого захисту енергетичних об’єктів України.

В Міненерго також зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Естонії 25 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 400 тонн. Оголошений внесок Естонії до Фонду енергетичної підтримки складає 400 тис. євро.

Нагадаємо, загалом з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 19,2 тисячі тонн гуманітарної допомоги для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Допомогу надали 36 країн світу. Україна отримує від партнерів енергетичне обладнання, зокрема трансформатори, необхідні матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.