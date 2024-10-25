Україна отримала понад 19 тисяч тонн гумдопомоги для енергетичного сектору

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 19,2 тисячі тонн гуманітарної допомоги для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що допомогу надали 36 країн світу. Україна отримує від партнерів енергетичне обладнання, зокрема трансформатори, необхідні матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

"У вересні 2024 року пріоритетним напрямом гуманітарної допомоги енергосектору України з боку міжнародних донорів була передача обладнання для посилення стійкості енергосистеми, забезпечення термінових потреб житлово-комунальної сфери до старту опалювального періоду", - підкреслили в Міненерго.

Також у відомстві наголосили, що тільки за минулий місяць із пропозиціями технічної допомоги до України звернулись 5 країн.

"Було надано обладнання орієнтовною вартістю €10,5 млн, яке оперативно розподіляється відповідно до запитів та потреб набувачів у регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, міжнародні партнери надали Україні понад 2,3 тисячі тонн енергетичного обладнання після поновлення російських атак на енергетику навесні цього року.

Зокрема, 184 вантажі гуманітарної допомоги надали Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати.

Партнери передали трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

Близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Також литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання для відновлення та підтримання роботи пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми на суму понад 4 мільйони євро.