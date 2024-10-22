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Україна отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання: як допоможе енергосистемі (ФОТО)

Україна отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання: як допоможе енергосистемі (ФОТО)
Фото: t.me/Ukrenergo

Перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ отримала НЕК "Укренерго" в рамках проекту REPOWER від Світового Банку. Це допоможе посилити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що надходження цього обладнання на старті опалювального сезону має надважливе значення, оскільки новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання.

Фото 2 — Україна отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання: як допоможе енергосистемі (ФОТО)

В "Укренерго" зауважують, що встановлення нового потужного трансформатора зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.

У найближчі місяці очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.

Фото 3 — Україна отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання: як допоможе енергосистемі (ФОТО)

Як уточнюють в "Укренерго", обладнання постачається за рахунок гранту на суму 247 мільйонів доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію і Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок своїх внесків.

Фото 4 — Україна отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання: як допоможе енергосистемі (ФОТО)

Нагадаємо, готуючись до зими та опалювального сезону "Укренерго" накопичило трикратний, порівняно з нормативним, запас ремонтного обладнання. 

Автор:
Світлана Манько