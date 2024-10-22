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Украина получила первый крупный трансформатор поперечной регулировки: как поможет энергосистеме (ФОТО)

Украина получила первый крупный трансформатор поперечной регулировки: как поможет энергосистеме (ФОТО)
Фото: t.me/Ukrenergo

Первый крупный трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций 750 кВ получил НЭК "Укрэнерго" в рамках проекта REPOWER от Всемирного Банка. Это поможет усилить надежность передачи электроэнергии от электростанций в сети облэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что поступление этого оборудования на старте отопительного сезона имеет очень важное значение, поскольку новый трансформатор позволит увеличить объем передачи электроэнергии в период сезонного роста потребления.

Фото 2 — Украина получила первый крупный трансформатор поперечной регулировки: как поможет энергосистеме (ФОТО)

В "Укрэнерго" отмечают, что установка нового мощного трансформатора уменьшает эксплуатационные расходы, а также обеспечивает надежную схему питания около 300 тысяч потребителей.

В ближайшие месяцы ожидается поступление еще около 20 мощных трансформаторов, приобретенных на средства Всемирного банка.

Фото 3 — Украина получила первый крупный трансформатор поперечной регулировки: как поможет энергосистеме (ФОТО)

Как уточняют в "Укрэнерго", оборудование поставляется за счет гранта в сумме 247 миллионов долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF). Он финансируется 17 донорамами, включая Канаду, Швецию и Швейцарию, которые определили украинский энергетический сектор как приоритетное направление своих вкладов.

Фото 4 — Украина получила первый крупный трансформатор поперечной регулировки: как поможет энергосистеме (ФОТО)

Напомним, готовясь к зиме и отопительному сезону "Укрэнерго" накопило трехкратный по сравнению с нормативным запас ремонтного оборудования.

Автор:
Светлана Манько