"Укрэнерго" объявило новый аукцион для балансировки энергосистемы

НЭК "Укрэнерго" анонсировала дополнительный специальный аукцион для закупки вспомогательных услуг с целью обеспечения стабильности энергосистемы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Аукцион пройдет 24 декабря 2024 года. Компания планирует закупить услуги по предоставлению автоматического резерва восстановления частоты (АРВЧ) с заключением договоров на 5 лет.

Предполагается, что предоставление услуг может быть отсрочено до одного года.

С деталями спецаукциона можно ознакомиться по ссылке.

На прошедшем ранее предыдущем аукционе "Укрэнерго" приобрела аРВЧ услуг общей мощностью 397 МВт, хотя потребность системы составляет 1 ГВт. Из 35 ставших победителями компаний 22 подтвердили выполнение своих обязательств.

Заметим, что вспомогательные услуги – это готовность электростанции к изменению мощности производства по команде диспетчера. Таким образом, обеспечивается стабильность работы энергосистемы. "Укрэнерго" как оператор системы передачи заключает соответствующий договор и покупает эту услугу у компаний-производителей электроэнергии.

Аукционы по торговле электроэнергией

В феврале НЭК "Укрэнерго" приступила к ежедневным аукционам по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, в соответствии с европейскими стандартами, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.

Также "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией.

Месяц до этого, между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Напомним, впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией в ноябре 2023 года. Тогда аукционы были проведены на платформе Укрэнерго одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.