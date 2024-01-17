Украина и Польша впервые провели аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые прошли аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По результатам аукциона была распределена пропускная способность по разным часам суток и ценам на передачу. В частности, с 01:00 до 06:00 и с 22:00 до 24:00 пропускная способность составила 425 МВт, на 21 час - 292 МВт, а с 07:00 по 20:00 час - 0 МВт. Цена за передачу энергии составила 0,02 евро за МВт, а общая сумма в сутки – 82,34 евро.

Согласно правилам аукциона, украинский оператор получит 50% этой суммы.

Отмечается, что максимальная пропускная способность для импорта составила 425 МВт, в то время как аукцион на экспорт производился с нулевым объемом доступной пропускной способности. День поставки электроэнергии – 18 января.

"Ожидаем завершения технических и организационных вопросов со стороны JAO и операторов энергосистем Словакии и Венгрии по запуску совместных аукционов в первом квартале 2024 года. Украинская сторона ("Укрэнерго", НКРЭКУ) выполнила все необходимые для этого условия", - добавили в "Укрэнерго".

Первый аукцион по европейским правилам был с Румынией

Напомним, впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией в ноябре 2023 года.

Тогда аукционы были проведены на платформе Укрэнерго одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.

НЭК "Укрэнерго" еще 20 октября подписала договор с румынским оператором Transelectrica о переходе на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспорта и импорта электроэнергии.

В чем разница между общими и односторонними аукционами

В "Укрэнерго" отмечают, что во время совместных аукционов все участники рынка принимают участие в одном аукционе и соревнуются за весь объем предлагаемой для продажи пропускной способности межгосударственного интерконнектора. Победитель аукциона получает право использовать пересечение как для себя, так и для своего контрагента в соседней стране. После продажи права доступа к интерконнекторам, операторы энергосистем разделяют поровну доходы.

Согласно сообщению, односторонние аукционы проводятся в каждой стране в отдельности, графики и условия не согласовываются между операторами энергосистем соседних стран. К примеру, аукцион проводится сначала для украинских игроков рынка электроэнергии, а затем в соседней стране для ее участников.

После этого операторы систем передачи согласовывают распределенный объем и доходы не делятся между операторами энергосистем. Такие аукционы сейчас проводятся между Украиной и Польшей, Словакией и Молдовой как по экспортным, так и по импортным направлениям.