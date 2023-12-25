Украина предоставила аварийную помощь польскому оператору энергосистемы

Ночью 25 декабря НЭК "Укрэнерго" предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши общим объемом 3050 МВт*ч.

Об этом сообщает "Укрэнерго" на своей странице в соцсети Facebook.

В ночь на 25 декабря по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт*ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи.

"Польская энергосистема ночью в праздничный день имела переизбыток электроэнергии и попросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрэнерго" отметили, что, несмотря на снижение суточного максимума потребления из-за потепления и выходных дней, общий уровень потребления остается высоким. Потребителям напомнили, что электроэнергию нужно использовать бережливо.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Следует помнить, что на фоне похолодания потребление электроэнергии увеличивается. Это приводит к дополнительной нагрузке на электростанции и дефициту электроэнергии. В "Укрэнерго" дали несколько советов, которые помогут избавиться от дефицита электроэнергии и поддержать баланс между потреблением и производством.

Для экономии электроэнергии компания советует:

выключить "лишний" свет в помещениях;

не включать сразу несколько мощных приборов. Например, бойлер, стиральную машину и утюг. А в обеденный перерыв не включайте вместе чайник и микроволновку;

если температура воздуха в помещении комфортная, выключить кондиционеры и обогреватели;

извлечь зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.

Напомним, массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, которые войска РФ начали наносить осенью 2022 года, привели к нескольким месяцам отключений света по всей Украине. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмигаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

Украинские энергетики восстанавливали часть поврежденных объектов, однако, по данным The New York Times, этой зимой украинские теплоэлектростанции произведут 4,5 гигаватта электроэнергии, что составляет треть того производства, которое было до полномасштабной войны.

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