Україна надала аварійну допомогу польському оператору енергосистеми

Вночі 25 грудня НЕК "Укренерго" надало аварійну допомогу енергосистемі Польщі загальним обсягом 3050 МВт*год.

Про це повідомляє "Укренерго" на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в ніч на 25 грудня на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт*год. Це не є комерційним імпортом, а саме одним із видів аварійної допомоги.

"Польська енергосистема вночі в святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в "Укренерго" зауважили, що попри зниження добового максимуму споживання через потепління та вихідні дні, загальний рівень споживання залишається високим. Споживачам нагадали, що електроенергію потрібно використовувати заощадливо.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Варто пам'ятати, що на тлі похолодання споживання електроенергії збільшується. Це призводить до додаткового навантаження на електростанції і дефіциту електроенергії. В "Укренерго" дали декілька порад, які допоможуть позбавитись дефіциту електроенергії та підтримати баланс між споживанням та виробництвом.

Для економії електроенергії компанія радить:

вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;

не вмикати одразу кілька потужних приладів. Наприклад, бойлер, пральну машину та праску. А в обідню перерву не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;

якщо температура повітря в приміщенні комфортна, вимкнути кондиціонери та обігрівачі;

витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ґаджети.

Нагадаємо, масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, які війська РФ почали завдавати восени 2022 року, призвели тоді до кількох місяців відключень світла по всій Україні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

Українські енергетики відновлювали частину пошкоджених обʼєктів, однак, за даними The New York Times, цієї зими українські теплоелектростанції вироблять 4,5 гігават електроенергії, що становить третину від того виробництва, яке було до повномасштабної війни.

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