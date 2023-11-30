Украинский бизнес сможет самостоятельно импортировать электроэнергию

Правительство Украины предоставило возможность промышленным потребителям импортировать электроэнергию для стабильного функционирования при возможном дефиците генерирующих мощностей.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

По словам министра экономики Украины Юлия Свириденко, в отечественный бизнес может импортировать электроэнергию из соседних стран, таких как Словакия, Венгрия, Румыния и Польша. Объем разрешенного импорта составляет 1700 МВт для Украины и Молдовы.

Согласно сообщению, те предприятия , которые будут импортировать электроэнергию, не будут ограничиваться энергетическими отключениями, если такие будут введены для преодоления дефицита.

Однако в крайних случаях к ним могут применяться аварийные отключения по специальным графикам, чтобы избежать аварий в энергетической системе.

Небытовые потребители могут импортировать электроэнергию, а объем импорта должен составлять 50% фактического потребления в период октябрь-апрель и 30% в май-сентябрь во избежание отключений.

Несмотря на то, что РФ до сих пор не начала массовых ударов по энергообъектам Украины, все равно этой зимой сохраняется риск энергетического террора со стороны России.

Добавим, Кабинет министров решил не применять отключения от электроэнергии потребителей, получающих ее из-за границы. Соответствующее положение об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения было утверждено 27 октября.

Как напоминал министр энергетики Герман Галущенко, в январе правительство уже принимало подобное решение, но оно касалось только тех предприятий, которые потребляют только импортируемую электроэнергию. Оно действовало до конца апреля.