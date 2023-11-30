Український бізнес зможе самостійно імпортувати електроенергію

Уряд України надав можливість промисловим споживачам імпортувати електроенергію для стабільного функціонування у разі можливого дефіциту генеруючих потужностей.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

За словами міністра економіки України Юлія Свириденко, вітчизняний бізнес може імпортувати електроенергію з сусідніх країн, таких як Словаччина, Угорщина, Румунія, та Польща. Обсяг дозволеного імпорту становить 1700 МВт для України та Молдови.

Згідно з повідомленням, ті підприємства, які імпортуватимуть електроенергію, не обмежуватимуться енергетичними відключеннями, якщо такі будуть введені для подолання дефіциту.

Однак, у крайніх випадках, до них можуть застосовуватися аварійні відключення за спеціальними графіками, щоб уникнути аваріям в енергетичній системі.

Непобутові споживачі можуть імпортувати електроенергію, а обсяг імпорту повинен становити 50% фактичного споживання у період жовтень-квітень та 30% у травень-вересень для уникнення відключень.

Попри те, що РФ досі не почала масових ударів по енергооб'єктах України, все одно цієї зими зберігається ризик енергетичного терору з боку Росії.

Додамо, Кабінет міністрів вирішив не застосовувати відключення від електроенергії споживачів, що отримують її з-за кордону. Відповідне положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану було затверджене 27 жовтня.

Як нагадував міністр енергетики Герман Галущенко, в січні уряд вже ухвалював подібне рішення, але воно стосувалося лише тих підприємств, які споживають лише імпортовану електроенергію. Воно діяло до кінця квітня.