Кабмин снова решил не отключать свет потребителям, получающим импортируемую электроэнергию

Кабинет министров решил не применять отключения от электроэнергии потребителей, получающих ее из-за границы. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее положение об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения было утверждено 27 октября.

Отмечено, что документом создаются предпосылки для уменьшения за счет привлечения импорта электроэнергии из стран Евросоюза несоответствия (недостаточности) генерирующих мощностей для обеспечения операционной безопасности объединенной энергосистемы Украины, которая может возникнуть из-за массированных обстрелов объектов критической энергетической инфраструктуры.

Предусмотрено не применять меры по ограничению отбора электроэнергии (графики ограничения потребления, почасового отключения электроэнергии, ограничения электрической мощности и аварийного отключения) к потребителям, которым поставляется импортируемая электроэнергия, в случае, если ее потребление такими потребителями не будет превышать определенные объемы. Впрочем, относительно самих таких объемов информация не приводится.

Напомним при этом, что ранее в октябре сообщалось, что согласно проекту решения, направленного Министерством энергетики в Кабмин, речь шла о гарантировании бесперебойного энергоснабжения бизнеса, который будет импортировать электроэнергию в объеме более 50% от своих потребностей.

Как напоминал министр энергетики Герман Галущенко, в январе правительство уже принимало подобное решение, но оно касалось только тех предприятий, которые потребляют только импортируемую электроэнергию. Оно действовало до конца апреля. В этом же сезоне обязательную долю импорта, соответственно, собирались уменьшить вдвое.

Галущенко заявлял, что рассчитывает на принятие Кабмином такого решения в течение нескольких недель. Впрочем, действительно ли оно было принято именно в такой редакции, пока неизвестно: соответствующее постановление правительство еще не опубликовало, а Минэнерго его принятие еще не комментировало.

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