Зимой Украина будет импортировать электроэнергию даже при отсутствии массированных атак на энергосистему

Для комфортного прохождения этого отопительного сезона Украина будет импортировать электроэнергию даже при условии, что российские войска не будут осуществлять массированные атаки на энергосистему Украины. Об этом говорится в статье " Импортировать или простаивать. Как Минэнерго возвращает механизм гарантий энергоснабжения бизнеса при условии 50% импорта от потребления ", опубликованной на Delo.ua.

В дочерней компании ДТЭК "Д.Трейдинг" сообщили, что зимой в Украине не удастся обойтись без импорта даже без атак на энергосистему.

“Во время прошлого ОЗУ спрос на импортную электроэнергию существенно превышал доступную мощность межгосударственного пересечения. Опираясь на этот опыт, мы считаем, что и в этом году импорт будет действенным инструментом для удовлетворения спроса, и готовы предлагать соответствующий продукт нашим клиентам как только это позволит регуляторное поле”, - сказали в компании.

В то же время директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что инициатива министерства энергетики относительно не отключения бизнеса, импортирующего 50% электроэнергии от собственных потребностей, обусловлена тем, что ожидается определенный дефицит электроэнергии зимой. Потому министерство хочет поощрить импортировать электроэнергию промышленные компании.

В то же время Омельченко отмечает, что ценовые ограничения, которые сейчас действуют на рынке электроэнергии, могут помешать импорту электроэнергии, поскольку зимой цена на электроэнергию в ЕС будет превышать прайс-кепы.

Украина готовится к непростому отопительному сезону

Прошлой зимой из-за систематических обстрелов критической инфраструктуры Украина прожила отопительный сезон 2022/2023 в условиях регулярных отключений света, а энергокомпании в условиях постоянных авралов и ремонтов.

Вероятность повторения массированных атак в следующем отопительном сезоне чрезвычайно высока. Учитывая это, операторы систем распределения уже подготовили предварительные графики отключений потребителей. Вместе с тем то, как когда, кому и насколько выключат свет, будет зависеть исключительно от степени повреждения критической инфраструктуры и дефицита электроэнергии в системе.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что министерство разработало проект решения правительства, что даст бизнесу гарантии не отключения света зимой при условии, что предприятие будет импортировать 50% электроэнергии от объемов потребления.