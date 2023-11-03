РФ накапливает ракеты, чтобы зимой ударить по энергосистеме Украины - Данилов

Будущая зима не может быть простой. В Украине хорошо понимают, на что рассчитывает Россия и какие у нее планы. В последнее время враг значительно уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры и накапливает запасы, чтобы наносить удары зимой.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас не может быть простой зимы. Мы понимаем, на что рассчитывает наш противник. Он в последнее время снизил количество обстрелов, особенно критической инфраструктуры, энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура", - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что все, что можно сделать для обеспечения энергосектора в Украине, делает и государство, и энергетические компании, которые несут ответственность за подготовку к зиме.

Ранее Данилов сообщал, что энергосистема Украины в этом году защищена от ракетных ударов лучше, чем в прошлом.

По его словам, по защите энергосистемы состоялось четыре заседания Ставки верховного главнокомандующего, а также заседание СНБО. Пока каждая область имеет свою задачу, по этому вопросу работают соответствующие министерства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается сделать больше ударов и больше попыток обойти украинскую защиту.

Украина делает еще больше шагов по усилению противовоздушной обороны и сотрудничеству с партнерами ради устойчивости энергетики.