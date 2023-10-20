"Вопрос №1". Энергосистема Украины защищена от ударов лучше, чем в прошлом году, – Данилов

Энергосистема Украины в этом году защищена от ракетных ударов лучше, чем в прошлом. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

По его словам, касательно защиты энергосистемы состоялось четыре заседания Ставки верховного главнокомандующего, а также заседание СНБО. Сейчас каждая область имеет свою задачу, по этому вопросу работают соответствующие министерства.

"То, что касается подготовки к зиме, – на сегодняшний день это вопрос №1 для того, чтобы наши граждане как можно меньше страдали от ракетных ударов по объектам нашей критической инфраструктуры, которые сумасшедшая Россия постоянно наносила зимой. Я думаю, что мы будем больше подготовлены, чем это было в прошлом году. Потому что у нас уже опыт, мы понимаем что и откуда ждать", – высказался чиновник.

Также Данилов рассказал, что в Украину постепенно поступают средства противовоздушной обороны.

"Форма получения – или средства ПВО арендованы, или предоставляются как материально-техническая помощь, или мы их покупаем – абсолютно вторично. Некоторые страны имеют свои внутренние нормативно-правовые акты, которые не позволяют им взять и продать нам средства противовоздушной обороны. Поэтому некоторые средства будут передаваться в аренду на то время, на которое потребуется, для того чтобы мы имели возможность и способность защищать наше небо", – отметил секретарь СНБО.

Зима 2023: усиление ПВО Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается сделать больше ударов и больше попыток обойти украинскую защиту.

В свою очередь Украина делает еще больше шагов на усиление противовоздушной обороны и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости энергетики.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат 8 октября рассказывал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали минувшей зимой.

Позже Зеленский сообщил, что Украина будет создавать мультисистему из разных ПВО: есть системы, которые останутся в стране, а некоторые украинская сторона нашла только на зимний период.