Еврокомиссия выделила €50 млн на поддержку энергосистемы Украины

Еврокомиссия выделила более 50 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины и призвала другие государства-члены также продолжать финансово поддерживать Украину.

Об этом заявила профильная еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она подчеркнула, что в ЕС попытаются сделать все возможное, чтобы этой зимой последствия любых российских атак, направленных на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, были минимальными.

По ее словам, на заседании присутствовал и министр энергетики Украины Герман Галущенко, заверенный в непоколебимой поддержке Украины накануне еще одной очень тяжелой зимы.

Она также прокомментировала готовность энергетической отрасли ЕС к зимнему периоду и отметила, что ситуация намного лучше по сравнению с прошлым годом.

"Мы диверсифицировали наши энергетические источники, заполнили наши газовые хранилища на 97%, сократили спрос на газ. Мы в дальнейшем увеличиваем долю возобновляемых источников в нашем энергетическом балансе", - сообщила Симсон.

Напомним, чтобы лучше защитить энергосеть в период отопления, Украина будет арендовать на зиму у партнеров системы противовоздушной обороны.

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