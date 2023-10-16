Зеленский обсудил поставки ПВО и защиту украинской энергосистемы с Пенни Прицкер

16 октября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал, что он обсудил со специальной представительницей США по восстановлению Украины Пенни Прицкер защиту украинской энергетической системы этой зимой.

Об этом он сообщил в Тelegram.

Зеленский подчеркнул. Что украинские власти работают максимально, чтобы сделать все для того, чтобы у наших воинов было больше систем ПВО. Это в свою очередь даст больше защиты городам.

Президент подчеркнул, что защищенные города смогут развивать оборонное производство.

Зеленский с Прицкер также обсудил восстановление Украины и защиту инвестиций от рисков войны, а также новые возможности по привлечению частного бизнеса, который крайне необходим Украине для дальнейшего развития.

"Все это вместе сохраняет нашу устойчивость. Все это вместе придает Украине силы. И я благодарен каждому из наших партнеров – всем, кто помогает. Всем, чьи программы поддержки долгосрочны. Всем, кто понимает, что это – марафон, и в марафоне надо весь пора держать правильный темп, рассчитывать силы и видеть, четко видеть, что завершением дистанции должна быть победа", - сказал он.

Зеленский добавил, что сегодня также телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нииностио и поблагодарил его за 19-й пакет оборонной помощи.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Канаду, в частности, о развитии гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.

Напомним, 14 сентября президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность специальной представительницы Штатов по экономическому восстановлению Украины.