Байден назначил спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины

Президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность специальнго представителя Штатов по экономическому восстановлению Украины. Соответствующее заявление Байдена опубликовала пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, Притцкер будет управлять усилиями США, чтобы помочь восстановить украинскую экономику.

"Это включает мобилизацию государственных и частных инвестиций, формирование приоритетов доноров и работу по открытию экспортных рынков и предприятий, закрытых в результате жестоких нападений и разрушений России. Специальный представитель Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу G7, чтобы обеспечить взаимодополняемость и взаимоусиление международных усилий", – высказался глава США.

Также Байден отметил, что деятельность Притцкера будет направлена и на побуждение международных партнеров, чтобы те продолжали увеличивать свою поддержку для нужд Украины в восстановлении экономики.

Кроме того, она поможет украинскому правительству провести реформы, необходимые для укрепления экономики.

Пенни Притцкер: что известно о чиновнице

По данным Forbes, Пенни Притцкер является, в частности, соучредителем технологического венчурного фонда Inspired Capital Partners, основательницей частной инвестиционной фирмы PSP Partners, членом правления Microsoft. Ее состояние оценивается в 3,3 млрд долларов.

В 2013-2017 годах она занимала должность министра торговли США в администрации Барака Обамы.

Как отмечают в Госдепе США, корни семьи Притцкер берут свое начало из села Великие Прицки в Киевской области. До эмиграции в США более 100 лет назад семья владела зернохранилищем.

В ведомстве подчеркнули, что большой опыт Притцкер в частном секторе, работа министром торговли и глубокая личная связь с Украиной и украинской диаспорой делают ее уникально квалифицированной для выполнения задач в должности спецпредставителя по экономическому восстановлению.