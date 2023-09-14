Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд: куда направят средства

14 сентября стало известно, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в размере 1,25 млрд. долларов США в рамках Проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины

Согласно сообщению, эти средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также работающих на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг, то есть государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования.

Благодаря Проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины уже получило 19,5 млрд. долларов США и 1,44 млрд. евро, из которых 17,97 млрд. долларов США – гранты.

В ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) и направление средств в государственный бюджет Украины, сообщает Минфин.

"Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках Проекта PEACE in Ukraine позволила правительству Украины выполнять основные государственные функции на национальном и региональном уровнях, в том числе решать неотложные социальные вопросы по поддержке населения", - отметила заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова.

Напомним, 31 июля Украина получила от США 1,25 млрд долларов финансовой поддержки через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.