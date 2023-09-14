Україна отримала від США грант у розмірі $1,25 млрд: куди спрямують кошти

14 вересня стало відомо, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант у розмірі 1,25 млрд доларів США у рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України

Згідно з повідомленням, ці кошти будуть спрямовані на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг, тобто державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.

Завдяки Проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України вже отримало 19,5 млрд доларів США та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів США – гранти.

Найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

"Незмінна та дієва підтримка Світового банку в межах Проекту PEACE in Ukraine дозволила Уряду України виконувати основні державні функції на національному та регіональному рівнях, у тому числі вирішувати нагальні соціальні питання з підтримки населення", - зазначила заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова.

Нагадаємо, 31 липня України отримала від США 1,25 млрд доларів фінансової підтримки через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.