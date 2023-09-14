Байден призначив спецпредставницю з економічного відновлення України

Президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці Штатів із питань економічного відновлення України. Відповідну заяву Байдена опублікувала пресслужба Білого дому.

За словами Байдена, Прітцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.

"Це включає мобілізацію державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів донорів і роботу з відкриття експортних ринків і підприємств, закритих внаслідок жорстоких нападів і руйнувань Росії. Спеціальна представниця Прітцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу G7, щоб забезпечити взаємодоповнюваність та взаємопідсилення міжнародних зусиль", – висловився очільник США.

Також Байден зазначив, що діяльність Прітцкер буде спрямована й на заохочення міжнародних партнерів, щоб ті продовжували збільшувати свою підтримку для потреб України у відновленні економіки.

Крім того, вона допоможе українському уряду здійснити реформи, необхідні для зміцнення економіки.

Пенні Прітцкер: що відомо про чиновницю

За даними Forbes, Пенні Прітцкер є, зокрема, співзасновницею технологічного венчурного фонду Inspired Capital Partners, засновницею приватної інвестиційної фірми PSP Partners, членкинею правління Microsoft. Її статки оцінюються в 3,3 млрд доларів.

У 2013-2017 роках вона обіймала посаду міністерки торгівлі США в адміністрації Барака Обами.

Як зазначають в Держдепі США, коріння сімʼї Прітцкер бере свій початок із села Великі Пріцьки на Київщині. До еміграції до США понад 100 років тому родина володіла зерносховищем.

У відомстві наголосили, що великий досвід Прітцкер у приватному секторі, робота міністеркою торгівлі й глибокий особистий зв’язок з Україною та українською діаспорою роблять її унікально кваліфікованої для виконання завдань на посаді спецпредставниці з економічного відновлення.