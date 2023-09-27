Американские компании готовы инвестировать в Украину при определенных условиях

Американские частные компании хотели бы инвестировать в украинскую энергетику, жилье, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и добычу полезных ископаемых, но Украина должна провести реформы в подотчетности и прозрачности, чтобы сделать такие инвестиции безопасными.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что специальный представитель Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер заявила журналистам в Брюсселе, что подготовку к восстановлению Украины после войны с Россией нужно начать сейчас, даже если бои продолжаются.

По ее словам, у Украины есть удивительный потенциал для восстановления и развития. Он включает в себя огромные возможности в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, критически важных минералах и в ряде различных секторов. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно проделать предыдущую работу, которая сейчас может успешно продолжаться.

"Основное внимание состоит в том, чтобы обеспечить восстановление происходило в соответствии с лучшими международными практиками, включающими реформы, обеспечивающие прозрачность и подотчетность. (Это) должно начаться сейчас, даже в разгар продолжающейся войны и боевых действий", — сказала она.

Притцкер отметила, что только за последние 13 дней назад она встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции Украины.

"Все видят возможность, и меня воодушевила заинтересованность частного сектора в попытке решить эту проблему. Это требует определенных изменений в законодательстве Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем требует, чтобы частный сектор функционировал", - сказала она.

Притцкер сказала, что некоторые недооценивают важность Украины для Запада и что стране нужно будет не только пережить военный конфликт, но и экономически процветать.

Она не стала оценивать, сколько денег понадобится для восстановления Украины после российского вторжения, но Всемирный банк прогнозирует, что потребности значительно превышают 400 миллиардов долларов — больше, чем могло бы предоставить отдельное правительство.

Напомним, две недели назад президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность специальной представительницы Штатов по экономическому восстановлению Украины.

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