США помогли Украине переоборудовать системы ПВО, чтобы защитить энергосистему

Украина продолжает повышать свою готовность к возможным российским ударам по объектам инфраструктуры перед наступлением зимы. Вместе с Соединенными Штатами были разработаны и введены в эксплуатацию инновационные системы противовоздушной обороны, способные восполнить критические пробелы в украинской воздушной обороне.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Эта программа, которую американские чиновники прозвали "FrankenSAM", является невероятно важным шагом в укреплении обороны Украины. Она объединяет самые современные ракеты "земля-воздух" западного производства с переоборудованными пусковыми установками советского производства или радарами, которые уже есть в распоряжении украинских военных.

Среди импровизированных систем противовоздушной обороны "FrankenSAM" представлены три варианта:

1. Первый вариант объединяет советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, создавая очень мощную и надежную систему обороны.

2. Второй вариант объединяет радары советского производства с американскими ракетами Sidewinder, успешно прошедшими испытания в последние несколько месяцев на военных базах Соединенных Штатов. Украина планирует ввести эту систему этой осенью, усиливая свою оборону перед возможными угрозами.

3. Третий вариант включает ракетный комплекс Hawk, успешно сочетавшийся с советским оборудованием, что делает эту систему особенно эффективной в контексте украинской обороны.

Эти "гибридные монстры" представляют собой важный шаг в укреплении украинской противовоздушной обороны и повышении готовности страны к возможным угрозам со стороны России, особенно в условиях приближения зимы. Украина делает все возможное, чтобы обеспечить свою безопасность и защитить свою инфраструктуру в это время.

Ранее президент Зеленский сообщал, что Украина будет создавать мультисистему из разных ПВО: есть системы, которые останутся в стране, а некоторые украинская сторона нашла только на зимний период.

В Минэнерго добавляют, что Украина стала первой страной в мире, внедряющей многоуровневую защиту гражданской энергетической инфраструктуры, чтобы максимально уберечь ее от последствий вражеских атак.

Кроме того, Украина арендует у партнеров системы противовоздушной обороны для усиления защиты во время отопительного периода. Украине долго и дозировано поставляют системы ПВО, поскольку их нет столько в мире, чтобы отдать сразу.