"Укрэнерго" объявило первые долгосрочные аукционы по покупке вспомогательных услуг

"Укрэнерго" объявило о проведении первых долгосрочных аукционов по закупке вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы. Аукционы состоятся 15 и 22 августа, и компания планирует приобрести услуги по предоставлению разных видов резервов. Договоры с победителями аукционов будут заключены на пять лет с отсрочкой предоставления услуг до одного года. Об этом на форуме “Децентрализованная генерация. Новые возможности для бизнеса и общин сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"На первом аукционе 15 августа будет выставлена потребность 99 МВт. Мы будем покупать услуги первичного регулирования. В этом аукционе смогут принять участие, в основном, системы накопления энергии – очень быстрые и очень маневренные установки, способные выполнить команду диспетчера за 15 секунд", — отметил Владимир Кудрицкий.

Второй аукцион, который состоится 22 августа, будет масштабнее. На ней планируется закупить 1000 МВт мощностей. Из них 579 МВт будет направлено на услугу загрузки, что позволит новым электростанциям поддерживать энергосистему путем увеличения своей выработки электроэнергии. Еще 421 МВт будет использовано для создания симметричного резерва, который обеспечивает балансировку системы в случае непредвиденных изменений спроса или предложения электроэнергии.

Участие в этом аукционе смогут принять владельцы газопоршневых, газотурбинных установок и электростанций на биомассе Важным требованием этих станций является их способность быстро реагировать на команды диспетчера и изменять свою мощность в течение 15 минут.

Победители аукциона получат фиксированный контракт в евро с возможностью отсрочки предоставления услуги на год. Это означает, что у них будет время до сентября 2025 года для строительства электростанции или установки, способной обеспечивать балансировку энергосистемы. При этом тариф, который предлагает "Укрэнерго", будет значительно выше, чем платят операторы европейских энергосистем.

По словам Владимира Кудрицкого, эти аукционы станут революционным шагом по построению распределенной генерации в Украине. Потребности энергосистемы, разрушенной в результате российских атак, значительны. Для создания устойчивой к атакам системы в ближайшие несколько лет Украине необходимо увеличить мощности новых ветровых электростанций на 4 ГВт, солнечных электростанций на 3,8 ГВт, газового поколения на 1,4 ГВт, новых ТЭС на биотопливе на 1,1 ГВт и установок хранения энергии на 0,8 ГВт.



"Чтобы все это было построено — нужно около 12-13 миллиардов евро. Воплотить столь масштабные изменения невозможно без привлечения частных инвестиций. А значит, нужны экономические предпосылки, чтобы бизнес и общины были заинтересованы в построении новой децентрализованной энергосистемы. Такие условия созданы решениями правительства и НКРЭКУ, по предложению "Укрэнерго", что и сделало возможным внедрение механизма долгосрочных аукционов", — отметил Кудрицкий.

В "Укрэнерго" напомнили, что 6 августа – последний день уплаты гарантийного взноса для участия в аукционе по покупке резервов поддержки частоты (РПЧ). Для аукционов по покупке автоматических резервов восстановления частоты срок оплаты истекает 12 августа.

Справочно

Вспомогательные услуги – готовность электростанции к изменению мощности производства по команде диспетчера. Таким образом, обеспечивается стабильность работы энергосистемы. "Укрэнерго" как оператор системы передачи заключает соответствующий договор и покупает эту услугу у компаний-производителей электроэнергии.

Аукционы по торговле электроэнергией

В феврале НЭК "Укрэнерго" приступила к ежедневным аукционам по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, в соответствии с европейскими стандартами, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.

Также "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией .

Месяц до этого, между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Напомним, впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией в ноябре 2023 года. Тогда аукционы были проведены на платформе Укрэнерго одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.