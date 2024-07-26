Самый сложный период позади: в "Укрэнерго" сообщили об улучшении ситуации с электроснабжением

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета уже позади. По его словам, ситуация с энергоснабжением существенно улучшилась.

Об этом он рассказал во время брифинга в "Украинском медиацентре".

Основными факторами этого положительного развития стали спад аномальной жары и уменьшение потребления электроэнергии. Также Кудрицкий отметил, что недавно возобновили работу несколько важных энергогенерирующих мощностей, которые были в ремонте. Это добавило необходимые ресурсы к энергосистеме и уменьшило дефицит электроэнергии.

Вместо предыдущих сложных режимов, которые предусматривали 3-4 очереди ограничений, сейчас применяются 1-2 очереди в зависимости от времени суток. В некоторые часы дефицит может быть меньше, а в других – немного больше, но в некоторые моменты даже не требуется ограничения электропотребления.

Кудрицкий добавил, что ремонтная компания продолжается и энергоблоки будут выходить из ремонта, что также со временем будет увеличивать генерацию электроэнергии. По его мнению, ситуация продолжит улучшаться, если не возникнут новые масштабные повреждения электростанций.

Какой будет зима 2024/25 годов

На вопрос о том, будет ли зима 2024/25 годов сложнее предыдущей, Кудрицкий сказал, что это будет зависеть от характера и частоты обстрелов.

Он также рассказал, что строительство защитных сооружений на объектах передачи электроэнергии уже продемонстрировало свою эффективность. На подстанциях, где защита уже построена, восстановление после российских атак происходит гораздо быстрее.

"ПВО, энергетики, потребители. В такой команде мы сможем подготовиться к предстоящей зиме. (…) Нам нужно отталкиваться от того, что мы должны максимизировать свою готовность, готовность электростанций, готовность сетей, готовность общин, обеспечить резервным питанием объекты критической инфраструктуры в городах и на бытовом уровне", — рассказал он и добавил, что "Укрэнерго" всегда готовится к худшим сценариям.

Добавим, согласно сообщению "Укрэнерго" 27 июля, отключение света будет применяться только в часы вечернего пика потребления.

При этом с 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений.

Когда появится шанс избежать отключений света

Напомним, ранее Кудрицкий рассказывал, что ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Он подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.