Найскладніший період позаду: в "Укренерго" повідомили про покращення ситуації з електропостачанням

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа вже позаду. За його словами, ситуація з енергопостачанням суттєво покращилася.

Про це він розповів під час брифінгу в "Українському медіа центрі".

Основними чинниками цього позитивного розвитку стали спад аномальної спеки та зменшення споживання електроенергії. Також Кудрицький відзначив, що нещодавно відновили роботу кілька важливих енергогенеруючих потужностей, які були в ремонті. Це додало необхідних ресурсів до енергосистеми і зменшило дефіцит електроенергії.

Замість попередніх складних режимів, які передбачали 3-4 черги обмежень, зараз застосовуються 1-2 черги в залежності від часу доби. В деякі години дефіцит може бути меншим, а в інших – трохи більшим, але в деякі моменти навіть не потрібні обмеження електроспоживання.

Кудрицький додав, що ремонтна компанія триває і енергоблоки будуть виходити з ремонту, що також з часом збільшуватиме генерацію електроенергії. На його думку ситуація продовжить покращуватися, якщо не виникнуть нові масштабні пошкодження електростанцій.

Якою буде зима 2024/25 років

На питання про те, чи буде зима 2024/25 років складнішою за попередню, Кудрицький сказав, що це залежатиме від характеру і частоти обстрілів.

Він також розповів, що будівництво захисних споруд на об’єктах передачі електроенергії вже продемонструвало свою ефективність. На підстанціях, де захист вже збудований, відновлення після російських атак відбувається значно швидше.

"ППО, енергетики, споживачі. В такій команді ми зможемо підготуватися до майбутньої зими. (…) Нам треба відштовхуватися від того, що ми повинні максимізувати свою готовність, готовність електростанцій, готовність мереж, готовність громад, забезпечити резервним живленням об’єкти критичної інфраструктури в містах і на побутовому рівні", - розповів він і додав, що "Укренерго" завжди готується до найгірших сценаріїв.

Додамо, згідно з повідомленням "Укренерго" 27 липня, відключення світла будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання.

При цьому, з 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень.

Коли з'явиться шанс уникнути відключень світла

Нагадаємо, раніше Кудрицький розповідав, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Він підкреслив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.