В "Укренерго" розповіли, коли з'явиться шанс уникнути відключень світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

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Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, ситуація в енергосистемі покращиться, як тільки спаде спека і вийдуть з планового ремонту енергоблоки атомних електростанцій.

"Коли спека спаде, ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня, і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися", - розповів він.

Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

Взимку українці сидітимуть без світла по 12 годин

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", - сказав топ-менеджер.

Він зауважив, що остаточний прогноз можна буде зробити в серпні. При цьому він може бути як покращитися так і погіршитися, залежно від того скільки зруйнованих електростанцій вдасться відновити та наскільки холодною буде зима. Раніше Коваленко заявляв, що у випадку найгіршого сценарію зимою українцям можуть давати світло 5-6 годин на добу.

В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років.