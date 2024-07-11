Деякі обленерго неправильно застосовували графіки відключень: Держенергонагляд починає перевірку

Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

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Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Він наголосив, що відомство тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень.

Дніпропетровщина в лідерах за кількістю скарг

"Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», – підкреслив Слободян.

Він зауважив, що наразі Дніпропетровщина в лідерах за кількістю скарг. Вочевидь поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 – 6 регіонах.

Очільник Держенергонагляду зауважив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

«Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення», – повідомив Слободян.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше повідомляв, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

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