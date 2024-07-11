- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Некоторые облэнерго неправильно применяли графики отключений: Госэнергонадзор начинает проверку
Госэнергонадзор углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.
Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.
Он отметил, что ведомство держит на постоянном контроле вопрос применения графиков почасовых отключений.
Днепропетровщина в лидерах по количеству жалоб
"Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии", – подчеркнул Слободян.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он отметил, что Днепропетровщина в лидерах по количеству жалоб. Очевидно, углубленная проверка начнется именно с этой области, после чего состоится еще в 5 – 6 регионах.
Глава Госэнергонадзора отметил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.
"В то же время есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут изданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избеганию", – сообщил Слободян.
Когда улучшится ситуация с ограничениями света
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.
"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", - подчеркнул глава "Укрэнерго".
Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света
Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей.
Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.
Сюда входят:
- Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.
- Учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.
- Военные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
- Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны.
- Предприятия с непрерывным циклом производства.
- Электронные коммуникационные сети.
- Органы государственной власти, такие как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).