11 июля "Укрэнерго" будет применять одновременно четыре очереди отключений

11 июля, в течение всех суток будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии, но во второй половине дня облэнерго будут применять одновременно четыре очереди отключений.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению, потребление значительно выросло из-за жары, поэтому энергетики вынуждены будут с 16:00 до 23:00 применять одновременно четыре очереди отключений.

В остальные часы будут задействованы три очереди отключений.

Что такое очередь и как происходит ограничение потребления

В "Укрэнерго" объяснили, что все потребители в каждой области, не принадлежащие к критической инфраструктуре, поделены на шесть очередей. Очередь состоит из группы бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Диспетчерский центр определяет, сколько очередей будет задействовано в каждом регионе одновременно для компенсации дефицита энергии в системе. Дефицит возникает, когда уровень потребления значительно превышает объем производимой в Украине электроэнергии и импортированной из ЕС.

Чтобы предотвратить масштабные аварийные ситуации, диспетчерский центр "Укрэнерго" должен сбалансировать уровень потребления с имеющейся энергией в системе. Зная объем дефицита "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно.

Добавим, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации в энергетике двадцатых числах июля.

"Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", - подчеркнул он во время заседания правительства.

Источник фото: ua.depositphotos.com