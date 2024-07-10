Импортировать по-максимуму: помогут ли Украине польские ТЭС

Польша предлагает производить электроэнергию для Украины на своих угольных электростанциях и поставлять ее в рамках аварийной помощи за деньги Евросоюза. Для Украины эта перспектива интересна возможностью максимально загрузить импортные мощности, что актуально в условиях, когда население и бизнес живет по графикам отключений .

Интерес Варшавы состоит в том, чтобы избежать квот ЕС на выбросы парниковых газов и получить от ЕС дополнительные средства за поставку электроэнергии в Украину. Интерес Украины — покрыть дефицит электроэнергии в системе хотя бы частично. После массированных атак на энергосистему Украина начала импортировать электроэнергию из Европы в объемах, близких к максимуму. Так, 9 июля Украина импортировала из Словакии, Румынии, Венгрии и Польши 28 487 кВт·ч с общей установленной мощностью 1 444 МВт, что достаточно близко к установленному лимиту мощности в 1 700 МВт.

В настоящее время импорт осуществляется в формате аварийной помощи, которая предоставляется при наличии свободных мощностей в соседних странах, а также договоров на поставку импортной электроэнергии в украинских предприятий. Поляки предлагают гарантированно загрузить энергосистему Украины до максимальных лимитов. Это будет означать дополнительные мегаватты для украинской энергосистемы, но не решит проблему дефицита, поскольку пропускная способность сечений значительно ниже объемов дефицита в системе. Поэтому увеличение пропускной способности связей между Украиной и ЕС является еще одной важной задачей для украинской власти.

Почему это выгодно Польше и в чем интерес для Украины

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, польская инициатива выглядит как борьба польского правительства с экологическими ограничениями Европейского союза. По данным Международного энергетического агентства, уголь является важнейшим энергоресурсом Польши. Угольные ТЭС в общей структуре генерации электроэнергии занимают до 70%. При этом в планах ЕС ускорить переход на зеленую энергетику — к 2030 году доля возобновляемой энергетики в общей структуре должна вырасти до 42,5%. В то же время он отмечает, что такое соглашение может быть очень полезно для Украины.

Они предлагают, по факту, предоставлять нам аварийную помощь все что мы в пределах 1,7 ГВт не выбрали в качестве импорта. Потенциально, согласно правилам ENTSO-E, мы сможем получить как аварийную помощь еще 250 МВт. И чтобы им разрешили при этом не платить экологические налоги на угольное поколение и оплатили деньгами ЕС электроэнергию. А вот уж очень интересно и полезно для нас, особенно зимой Александр Харченко Директор Центра исследования энергетики

Конечно, здесь многое будет зависеть от того, удастся ли уговорить ЕС финансировать поставки электроэнергии в Украину в режиме аварийной помощи, что значительно дороже поставок по коммерческим контрактам.

"Если "Укрэнерго" будет договариваться, шансы уговорить Брюссель есть", — говорит Харченко.

Удастся ли увеличить лимит импорта

На сегодня максимальная мощность межгосударственных связей между Украиной и ЕС составляет 1,7 ГВт, но украинские власти уже ведут переговоры о возможности расширить лимит до 2,2 ГВт. Для того чтобы это реализовать эту энергетику в странах ЕС должны выполнить определенный объем технических работ на своих объектах. Украинские энергетики со своей стороны эти работы уже проделали.

Аналитика консалтинговой компании ExPro Electricity Дарья Орлова говорит, в экспертном сообществе все чаще раздаются призывы увеличить сечения до 2,5-2,7 ГВт, однако это является более отдаленной перспективой.

Чтобы увеличить межгосударственные сечения выше 2,2 ГВт, нужно строить новые объекты. Это займет годы. Однако в перспективе нам нужна комплексная стратегия восстановления энергетики: расширять пересечения и строить новую генерацию Дарья Орлова Аналитика консалтинговой компании ExPro Electricity

Руководитель Ассоциации энергоэффективности и энергосбережения Александр Визир говорит, что пропускная способность межгосударственных сечений была определена в 2021 году, когда анализировали техническое присоединение энергосистемы Украины к энергосистеме континентальной Европы. После полномасштабной войны конфигурация украинской энергосистемы поменялась. Из-за разрушения россиянами украинских электростанций объем перетоков из Европы в Украину может быть больше. Эксперт считает, что переговоры об увеличении пропускной способности межгосударственных сетей между Украиной и Польшей должны быть успешными, поскольку это больше в интересах Польши.

Мы просим Польшу производить поставки, на которых их производители будут зарабатывать. До полномасштабного вторжения Польша была против увеличения объема разрешенного перетока, ибо это означало бы фактически полное доминирование нашего экспорта, а следовательно уменьшение доходов польских производителей. Сейчас ситуация кардинально иная. Плюс учтите, что 70% польской генерации это угольная генерация, в отношении которой поляки имеют проблемы с ЕС в части реализации зеленого перехода. Александр Визир Руководитель Ассоциации энергоэффективности и энергосбережения

По его словам, поскольку дефицит в украинской энергосистеме сохранится еще 2-3 года, для польских ТЭС будет очень хорошей перспективой продавать нам электроэнергию по премиальной цене.

Относительно увеличения пропускной способности выше 2,2 ГВт неоднозначен вопрос. Между Украиной и странами ЕС есть недостроенные линии, такие как Южная АЭС-Исакча. Для реализации этого проекта могут потребоваться месяцы, потому что сам проект уже готов, и есть желание его реализовать у румынской стороны. А вот построение новых трансграничных связей займет годы, поскольку нужно будет разработать проекты, провести землеотвод и построить линии электропередач. Кроме этого, украинским энергетикам нужно будет снизить класс напряжения с 750 кВ до 400 кВ, как это происходило при построении линии ХАЭС-Жешув.