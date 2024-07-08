Польша предложила производить электроэнергию для Украины на своих угольных электростанциях

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил план, как улучшить энергетическую ситуацию в Украине. Он заключается в загрузке польских угольных электростанций для выработки электроэнергии для нужд Украины.

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Об этом он заявил на брифинге, передает Liga.net.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украине", – сказал Туск.

По его словам, это не решит полностью проблемы Украины с энергетикой из-за физических ограничений для снабжения электроэнергией, но "хотя бы частично может помочь Украине пережить тяжелую зиму".

Он добавил, что будет поощрять европейских партнеров "искать креативные идеи" для поддержки украинской энергетики.

Напомним, в течение июня 2024 года в Украину было импортировано 858,3 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 91% больше объемов предыдущего месяца. Это также самый большой месячный импорт за 10 лет. При этом экспорт в июне отсутствовал.

По результатам июня, наибольший объем электричества импортирован из Венгрии – 357,1 тыс. МВтч или 42%.

Еще 297 тыс. МВтч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс. МВтч (16%) – из Польши. Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы – 66,2 тыс. МВт·ч или 8% от месячных объемов.

Сколько денег Украина потратит на импорт электроэнергии

Из-за дефицита генерации в энергосистеме в результате российских ракетных обстрелов Украина будет вынуждена потратить на импорт электроэнергии 800 миллионов долларов.

Из-за жары и плановых ремонтов на атомных электростанциях Украина требует больше объемов электроэнергии.

Но в начале июля увеличение внутреннего потребления электроэнергии в соседних европейских странах из-за жаркой погоды привело к ограничению их возможностей по экспорту электроэнергии в Украину.

Ранее сообщалось, что государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) в мае 2024 года импортировал наибольший объем электроэнергии с начала коммерческой деятельности компании. Он более чем на треть больше, чем в апреле, и более чем в 2 раза больше мартовского показателя.

Украина ведет переговоры о максимизации возможного импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, чтобы компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные в результате российских атак.

Фото: ua.depositphotos.com