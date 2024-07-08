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Польша предложила производить электроэнергию для Украины на своих угольных электростанциях
Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил план, как улучшить энергетическую ситуацию в Украине. Он заключается в загрузке польских угольных электростанций для выработки электроэнергии для нужд Украины.
Об этом он заявил на брифинге, передает Liga.net.
"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украине", – сказал Туск.
По его словам, это не решит полностью проблемы Украины с энергетикой из-за физических ограничений для снабжения электроэнергией, но "хотя бы частично может помочь Украине пережить тяжелую зиму".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он добавил, что будет поощрять европейских партнеров "искать креативные идеи" для поддержки украинской энергетики.
Напомним, в течение июня 2024 года в Украину было импортировано 858,3 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 91% больше объемов предыдущего месяца. Это также самый большой месячный импорт за 10 лет. При этом экспорт в июне отсутствовал.
По результатам июня, наибольший объем электричества импортирован из Венгрии – 357,1 тыс. МВтч или 42%.
Еще 297 тыс. МВтч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс. МВтч (16%) – из Польши. Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы – 66,2 тыс. МВт·ч или 8% от месячных объемов.
Сколько денег Украина потратит на импорт электроэнергии
Из-за дефицита генерации в энергосистеме в результате российских ракетных обстрелов Украина будет вынуждена потратить на импорт электроэнергии 800 миллионов долларов.
Из-за жары и плановых ремонтов на атомных электростанциях Украина требует больше объемов электроэнергии.
Но в начале июля увеличение внутреннего потребления электроэнергии в соседних европейских странах из-за жаркой погоды привело к ограничению их возможностей по экспорту электроэнергии в Украину.
Ранее сообщалось, что государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) в мае 2024 года импортировал наибольший объем электроэнергии с начала коммерческой деятельности компании. Он более чем на треть больше, чем в апреле, и более чем в 2 раза больше мартовского показателя.
Украина ведет переговоры о максимизации возможного импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, чтобы компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные в результате российских атак.
Фото: ua.depositphotos.com