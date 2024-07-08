Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував план, як можна покращити енергетичну ситуацію в Україні. Він полягає в завантаженні польських вугільних електростанцій для вироблення електроенергії для потреб України.

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Про це він заявив на брифінгу, передає Liga.net.

"На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну", – сказав Туск.

За його словами, це не вирішить повністю проблеми України з енергетикою через фізичні обмеження для постачання електроенергії, але "хоча б частково може допомогти Україні пережити важку зиму".

Він додав, що заохочуватиме європейських партнерів "шукати креативні ідеї" для підтримки української енергетики.

Нагадаємо, протягом червня 2024 року в Україну було імпортовано 858,3 тис. МВт-год електроенергії, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. Це також найбільший місячний імпорт за 10 років. При цьому експорт у червні був відсутній.

За результатами червня, найбільший обсяг електрики імпортовано з Угорщини – 357,1 тис. МВт·год або 42%.

Ще 297 тис. МВт·год надійшло зі Словаччини та Румунії (по 17% з кожної країни) та 138,1 тис. МВт·год (16%) – з Польщі. Найменше закуплено ресурсу з Молдови – 66,2 тис. МВт·год або 8% від місячних обсягів.

Скільки грошей Україна витратить на імпорт електроенергії

Через дефіцит генерації в енергосистемі внаслідок російських ракетних обстрілів Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії 800 мільйонів доларів.

Через спеку і планові ремонти на атомних електростанціях Україна потребує більше обсягів електроенергії.

Але на початку липня збільшення внутрішнього споживання електроенергії в сусідніх європейських країнах через спекотну погоду призвело до обмеження їхніх можливостей щодо експорту електроенергії в Україну.

Раніше повідомлялося, що державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.

Наразі Україна веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, знищені внаслідок російських атак.

Фото: ua.depositphotos.com