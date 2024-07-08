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Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував план, як можна покращити енергетичну ситуацію в Україні. Він полягає в завантаженні польських вугільних електростанцій для вироблення електроенергії для потреб України.
Про це він заявив на брифінгу, передає Liga.net.
"На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну", – сказав Туск.
За його словами, це не вирішить повністю проблеми України з енергетикою через фізичні обмеження для постачання електроенергії, але "хоча б частково може допомогти Україні пережити важку зиму".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він додав, що заохочуватиме європейських партнерів "шукати креативні ідеї" для підтримки української енергетики.
Нагадаємо, протягом червня 2024 року в Україну було імпортовано 858,3 тис. МВт-год електроенергії, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. Це також найбільший місячний імпорт за 10 років. При цьому експорт у червні був відсутній.
За результатами червня, найбільший обсяг електрики імпортовано з Угорщини – 357,1 тис. МВт·год або 42%.
Ще 297 тис. МВт·год надійшло зі Словаччини та Румунії (по 17% з кожної країни) та 138,1 тис. МВт·год (16%) – з Польщі. Найменше закуплено ресурсу з Молдови – 66,2 тис. МВт·год або 8% від місячних обсягів.
Скільки грошей Україна витратить на імпорт електроенергії
Через дефіцит генерації в енергосистемі внаслідок російських ракетних обстрілів Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії 800 мільйонів доларів.
Через спеку і планові ремонти на атомних електростанціях Україна потребує більше обсягів електроенергії.
Але на початку липня збільшення внутрішнього споживання електроенергії в сусідніх європейських країнах через спекотну погоду призвело до обмеження їхніх можливостей щодо експорту електроенергії в Україну.
Раніше повідомлялося, що державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.
Наразі Україна веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, знищені внаслідок російських атак.
Фото: ua.depositphotos.com